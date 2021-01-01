Вакцина от коронавируса компании «Пфайзер» первой получила разрешение на экстренное использование от ВОЗ

Вакцина от коронавируса компании «Пфайзер» первой получила разрешение на экстренное использование от Всемирной Организации Здравоохранения. Это произошло уже после начала массовой вакцинации в нескольких странах.

«Заключение показало, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленными ВОЗ, и что преимущества использования этого препарата для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски». Об этом говорится в официальном сообщении от Всемирной Организации Здравоохранения. Там же отметили, что вакцина от «Пфайзер» — первая, которую внесли в список препаратов для экстренного использования. Этот шаг позволит странам упростить процедуры утверждения этого средства как для применения, так и на импорт. Также международные организации, такие как ЮНИСЕФ, смогут закупать этот препарат для распространения в нуждающихся государствах.

Тем временем в Великобритании, где появился новый, более заразный штамм коронавируса, власти решили изменить порядок прохождения вакцинации. Между получением первого и второго компонента препарата там нужно будет ждать не три недели, как раньше, а три месяца. Как сообщает британская медиакомпания «Би-Би-Си» местное министерство здравоохранения приняло такое решение, поскольку считает, что сейчас необходимо, чтобы как можно больше людей получили первую прививку, которая и даёт основную защиту от новой инфекции.

Несколько государств начали массовую вакцинацию препаратом «Пфайзер» еще в середине декабря. Власти этих страну утверждают, что в Великобритании и Израиле привились уже примерно по миллиону человек, а в США — без малого три миллиона.