Z Архив новостей новости
5 6 6 351
19:03, 01 января 2021

Вакцина от коронавируса компании «Пфайзер» первой получила разрешение на экстренное использование от ВОЗ

Вакцина от коронавируса компании «Пфайзер» первой получила разрешение на экстренное использование от Всемирной Организации Здравоохранения. Это произошло уже после начала массовой вакцинации в нескольких странах.

«Заключение показало, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленными ВОЗ, и что преимущества использования этого препарата для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски». Об этом говорится в официальном сообщении от Всемирной Организации Здравоохранения. Там же отметили, что вакцина от «Пфайзер» — первая, которую внесли в список препаратов для экстренного использования. Этот шаг позволит странам упростить процедуры утверждения этого средства как для применения, так и на импорт. Также международные организации, такие как ЮНИСЕФ, смогут закупать этот препарат для распространения в нуждающихся государствах.

Тем временем в Великобритании, где появился новый, более заразный штамм коронавируса, власти решили изменить порядок прохождения вакцинации. Между получением первого и второго компонента препарата там нужно будет ждать не три недели, как раньше, а три месяца. Как сообщает британская медиакомпания «Би-Би-Си» местное министерство здравоохранения приняло такое решение, поскольку считает, что сейчас необходимо, чтобы как можно больше людей получили первую прививку, которая и даёт основную защиту от новой инфекции.

Несколько государств начали массовую вакцинацию препаратом «Пфайзер» еще в середине декабря. Власти этих страну утверждают, что в Великобритании и Израиле привились уже примерно по миллиону человек, а в США — без малого три миллиона.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 декабря Поздравить…

5 326 6 5668 28.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 138 6 6486 27.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 241 6 17667 28.12
Блоги

Кирилл Страхов президент Фонда городского самоуправления 1870

Лукавые игры Если народ Беларуси не выразит свою волю, судьбу страны определят внешние силы…

5 49 6 6391 27.12
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 226 6 29520 00:00
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 95 6 14175 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

фото: из личного архива Ванессы Коган Правозащитница Ванесса Коган задержана в Москве Гражданка США многие годы живет и работает в России, откуда теперь ей грозит выдворение…

5 48 6 25925
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 114 6 20266 27.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 93 6 16851 28.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 375 6 70978 28.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 37 6 7129 31.12
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 356 6 70449 29.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 42 6 8597 28.12
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так? Тогда получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие…

5 120 6 25841 29.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Welcome to the club Метка «иностранный агент» сегодня безошибочно означает не-принадлежность к правящим ворам и убийцам, не правда ли? Это очень немало, я считаю. Я нашиваю эту метку…

5 250 6 61046 30.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Длинные зимние каникулы и другие решения В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте…

5 72 6 17351 29.12

Популярное за неделю

Новости

Умер актер Робер Оссейн Ему было 93 года…

6 48219
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Судя по всему, теперь на звонок в ФСБ «Алло, это прачечная?» можно получить ответ: «Да»...

5 101 6 99999 26.12
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2289 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 125 6 149790 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…

5 61 6 93587 27.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8924744
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4749542

Сегодня в эфире