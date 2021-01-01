Журналист Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях,к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ

Журналист группы Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Христо Грозев в эфире «Эха Москвы» отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, в котором названы имена тех, кто, как утверждается в публикации, причастен к отравлению политика Алексея Навального.

Накануне Христо Грозев обнародовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению Алексея Навального. В ней собраны все даты поездок, пункты отбытии и назначения, в некоторых случаях указаны номера рейсов.