Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

На сайте МИДа Индии поясняется, что это традиционный шаг в рамках двух заключенных соглашений. Первый обмен перечнями ядерных объектов произошел 1 января 1992 года и считается одной из важнейших мер поддержания безопасности в регионе, поскольку позволяет предотвратить нападения на стратегические объекты.