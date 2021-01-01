Великобритания официально завершила процесс выхода из состава Евросоюза

Британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение с ЕС.

«Единственное, что изменилось, — это то, что все надежды и чаяния и сторонников, и противников Брекзита, премьер отправил в космос, — иронизирует левая The Guardian, — но ключевые вопросы решены -— это темы рыболовства, вопросы пошлин и свободного перемещения людей».

Впрочем, как подчеркивает BBC, все последствия Брекзита страны почувствуют не сразу. Британия согласилась на то, что ещё пять с лишним лет европейцы смогут ловить рыбу в прибрежных зонах со сниженными квотами.

А вот транспорт с грузами будет приезжать на территорию только после заполнения всех необходимых бумаг. Пока никаких задержек не было, отмечает The Independent, но все ещё впереди. Так же, как и для простых людей — они смогут находиться на территории королевства или ЕС только не более 90 дней в полгода. И ввозить гораздо меньше алкоголя. Американская The Washington Post уверена, что это сильно ударит по британской экономике в начале этого года.

Бельгийская Le Soir вставляет шпильку официальному Лондону и хвастается: Восстановление экономики ЕС будет финансироваться за счёт общих долговых обязательств, что стало свидетельством солидарности, которую ещё в марте сложно было представить. Еврокомиссия договорилась о поставках вакцин от коронавируса от имени всех стран; могло ли такое случиться, если бы Великобритания была в составе ЕС? Вряд ли».

Испанская El Pais рассказывает про договорённости между Мадридом и Лондоном по статусу Гибралтара. На его территории будут действовать некоторые договоры, в том числе Шенгенское соглашение и таможенный режим для перевозки товаров. Это позволит обеспечить бесперебойное передвижение на границе территории с Испанией после выхода Великобритании из ЕС.

Наконец, Немецкая волна рассказывает про то, как отец британского премьера Бориса Джонсона подал заявку на французское гражданство: «Я всегда был европейцем, как и мои родители,» — сказал Стэнли Джонсон журналистам радио RTL.

Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявила, что Шотландия в скором времени вернется в состав Евросоюза, поскольку сделка с ЕС не сможет компенсировать шотландские потери от Брекзит.