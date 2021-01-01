Мутацию коронавируса, выявленную ранее в Великобритании, теперь обнаружили и в Китае

Новый штамм нашли у студентки, которая вернулась в страну из Лондона и 14 декабря сдала тест в Шанхае. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что выявленный случай представляет серьёзную угрозу для контроля за коронавирусом в стране. По словам медиков, новый вариант возбудителя инфекции распространяется на 70% быстрее первоначального штамма вируса. Более 20 стран, в том числе Россия, в декабре приостановили авиасообщение с Великобританией.
2021-01-01T17:32:45+03:00
2021-01-01T17:32:45+03:00
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17:32, 01 января 2021
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