Американский телеканал CNN узнал, что против утверждения итогов выборов в США могут выступить 140 членов Конгресса

Все они из Республиканской партии. Однако телеканал отмечает, что республиканцы могут только затянуть процедуру утверждения президентских выборов, но повлиять на результаты не смогут. Две палаты Конгресса на совместном заседании 6 января должны утвердить голосование коллегии выборщиков. На выборах победил демократ Джозеф Байден. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признать поражение.