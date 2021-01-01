Адвокат Калой Ахильгов: Руководство Ингушетии должно было высказаться в связи с нападением на полицейских в Грозном

Руководство Ингушетии должно было высказаться в связи с нападением на полицейских в Грозном. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Нынешнее руководство Ингушетии никогда не отличалось реакцией на общественные запросы и оперативными ответами на острые ситуации. Всегда найдется повод сказать, что это не наша история, и это было на территории Чечни, но здесь ситуация немного другая — она обрела общественный резонанс. Почему власти Ингушетии молчат — вопрос к ним. Я это объяснить могу лишь тем, что нет либо желания, либо возможности как-то повлиять на эту ситуацию», — отметил он.

Что касается сообщения о том, что родственники убитого в Грозном сотрудника ППС Магомеда Джабраилова объявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии, К.Ахильгов считает, что руководство обеих республик могло бы как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы не допустить эскалации.

«Неоднократно заявлялось и руководством Чечни, и руководством Ингушетии, что нельзя смешивать политическую должность и деятельность с обычаями. Я лично не слышал, чтобы кто-то из руководства Чечни заявлял о кровной мести — это делали родственники убитого, но лишить их этого права никто не может, а повлиять руководство обеих республик должно было. Я думаю, в этом часть их обязанностей», — заключил он.

В Грозном 28 декабря примерно в 14.00 два террориста с ножами напали на стражей правопорядка. Они попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, второй получил ранения. Его госпитализировали.

Террористов ликвидировали на месте.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, напавшие — два брата Хасан и Хусейн. Они уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

Накануне агентство «Рейтер» со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ сообщило, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ* и взяла на себя ответственность за нападение.

* организация запрещена в РФ