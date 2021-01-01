Президент Сербии Александар Вучич дал старт запуску газопровода «Балканский поток» в Сербии

Он в частности отметил, что этот газ будет очень выгодным для страны:

«Это важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. куб. м будет $155 на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14$ транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240. «Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии. Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это дает нам надежды на светлое будущее. Газ пойдет по нашей сети в Венгрию».

Вучич также поздравил сограждан с Новым годом и поблагодарил президента России Владимира Путина.