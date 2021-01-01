Калининградский телеканал «Каскад ТВ» объяснил техническими сбоем трансляцию с урезанным изображением президента в новогоднюю ночь. Из-за этой ошибки обращение Владимира Путина показали в эфире не полностью.

Медиагруппа «Каскад» извинилась перед зрителями и пообещала наказать виновных в том, что во время показа ежегодной речи президента картинка была урезана сверху, из-за чего на видео была только нижняя часть лица Владимира Путина. Это касается как теле-эфира, так и трансляции в интернете. Из-за проблем с изображением речь главы государства в эфире «Каскад ТВ» прервали через несколько минут после начала и в срочном порядке поставили музыку. Телеканал объявил, что ошибка произошла из-за сбоя технического оборудования в аппаратной.

Видео и фотографии с искажённой картинкой в эфире в социальных сетях стали публиковать зрители «Каскад ТВ». В основном, люди смеялись и предполагали, что это какая-то шутка. Также они отметили, что запись речи губернатора Калининградской области, которую показали прямо перед выступлением Путина, прошла без каких-либо проблем.

Агентство ТАСС отмечает, что в этом году обращение Владимира Путина было самым продолжительным из всех его подобных речей. Длиннее за последние двадцать лет было только выступление Бориса Ельцина, в котором он объявил о своём уходе.