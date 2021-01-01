Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринте в рамках многодневной гонки Тур де Ски

Соревнования проходят в Швейцарии. Победил итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим пришел француз Ришар Жув, — передает ТАСС. Большунов является действующим победителем Тур де Ски и сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.