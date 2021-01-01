Вступил в силу закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года

Ее перестали начислять еще в 2014-ом. С тех пор сумма в 6% от зарплаты граждан идет не им самим в накопления, а на выплаты нынешний пенсионерам. В результате новой заморозки правительство рассчитывает сберечь для федерального бюджета 670 миллиардов рублей.