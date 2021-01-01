Во Франции трое жандармов пострадали при попытке разогнать новогоднюю вечеринку с участием двух тысяч человек

Они получили легкие травмы, автомобиль жандармов сожгли, передает радио «Европа-1». Был ли кто-то затем задержан, неизвестно. Массовая вечеринка несмотря на запрет из-за пандемии прошла в коммуне Льерон на западе страны. Во Франции действует комендантский час с 20 часов до 6 утра.