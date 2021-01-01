Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку в Грозном

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*, по сведениям агентства Reuters, взяла на себя ответственность за атаку в Грозном. Нападение произошло в понедельник. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда сообщил, что патрульных полицейских атаковали вооруженные ножами террористы. Один полицейский был убит, второй ранен. Нападавших застрелили.

Родственники убитых из Ингушетии потребовали от властей Чечни предъявить доказательства преступления. Рамзан Кадыров их раскритиковал и потребовал проверить на предмет поддержки терроризма. В свою очередь, как передает сайт «Кавказский узел», родственники убитого в Грозном полицейского объявили родным нападавших кровную месть.



* организация запрещена в РФ