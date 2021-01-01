Несколько онлайн-проектов подготовил музей-усадьба «Ясная поляна» для тех, кто проведет новогодние праздники дома

Несколько онлайн-проектов подготовил музей-усадьба «Ясная поляна» для тех, кто собирается провести новогодние праздники дома.
Программу онлайн-проектов можно посмотреть на страницах музея в YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Несколько онлайн-проектов подготовил музей-усадьба «Ясная поляна» для тех, кто собирается провести новогодние праздники дома.
Программу онлайн-проектов можно посмотреть на страницах музея в YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках.
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…