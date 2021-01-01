Медиагруппа «Каскад»: Проблемы с трансляцией видео новогоднего поздравления президента связаны с техническим сбоем

Калининградская медиагруппа «Каскад» принесла извинения зрителям и уточнила, что проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента связаны с техническим сбоем в оборудовании. Сейчас проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны, — подчеркивается в заявлении медиагруппы.



Мы уже сообщали о том, что калининградский телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение президента России, обрезав часть картинки. Жители региона увидели только нижнюю часть лица Путина.

Как отмечает издание «Новый Калининград», в 2018-м году 26% акций телеканала без публичных объявлений приобрела «Корпорация развития Калининградской области», подконтрольная властям. Эксперты, опрошенные изданием считают, что на базе «Каскада» планируется создавать правительственный медиахолдинг.