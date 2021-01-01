Олег Сысуев: Взимание налога с доходов по депозитам свыше 1 млн руб. не приведет к массовому оттоку банковских вкладов

Взимание налога с доходов по депозитам свыше 1 млн рублей не приведет к массовому оттоку банковских вкладов. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент и первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев:

«Почему бы нам не взымать налог с доходов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей? Такая практика есть на Западе. Это видится как достаточно справедливая мера. Что касается возможного оттока банковских вкладов, главная причина этого – понижение ставки, связанное с монетарной политикой Центробанка. И то, что у нас ключевая ставка снижается постоянно, и стоимость денег в этом смысле не такая большая, как была раньше», — сказал О.Сысуев.

Он отметил, что в связи с этим люди уходят в инвестиционные инструменты. «Это покупка векселей, облигаций, даже инвестируют в акции. Но отток банковских вкладов не такой драматичный, как кажется», — заключил О.Сысуев.