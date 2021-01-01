Террористическая группировка «Исламское государство»* утверждает, что ответственна за нападение на силовиков в Грозном. Власти Чечни ранее объявили причастными к атаке двух уроженцев Ингушетии.

Каких-либо доказательств причастности к случившемуся в Грозном боевики организации «Исламское государство»*, запрещенной в России, не приводят. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, в аффилированных с террористами изданиях отсутствует видео, где напавшие на полицейских в Грозном присягали бы на верность боевикам. Как отмечается, ранее подобные записи появлялись неоднократно после других инцидентов.

Речь идет об атаке, произошедшей в центре чеченской столицы в понедельник. По данным властей республики, два ингуша Хасан и Хусейн Тимурзиевы напали на полицейских с ножами. В результате один из сотрудников МВД погиб, другой оказался в больнице. Предполагаемые террористы были застрелены. На этом фоне родственники погибшего силовика, по данным интернет-издания «Кавказский узел», объявили двум ингушским тейпам кровную месть, обвинив их в том, что близкие убитых не принесли извинения и не пытались разобраться в произошедшем.

Сами родственники двух застреленных братьев требовали доказательства их причастности к нападению на полицейских в Грозном, но затем отказались от претензий.

У многих народов кровная месть является важным сдерживающим фактором, рассказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко.

Максим Шевченко объяснил, что кровная месть имеет свои правила и законы. По словам журналиста, она не обязательно заканчиваются убийством, остановить ее могут вовремя принесённые извинения.

* организация запрещена в РФ