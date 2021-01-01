Россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем в рамках лыжной многодневки Тур де Ски. Соревнования проходят в Швейцарии. Следующая гонка на 15 километров классическим стилем пройдет завтра, 2-го января.