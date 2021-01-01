Норвегия сняла запрет на воздушное сообщение с Великобританией

Он был введен в связи с тем, что в Соединенном королевстве обнаружен новый штамм коронавируса. По данным агентства Reuters, рейсы возобновятся 2-го января.
Напомним, — авиасообщение с Великобританией прекратили около 50 стран, включая Россию.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он был введен в связи с тем, что в Соединенном королевстве обнаружен новый штамм коронавируса. По данным агентства Reuters, рейсы возобновятся 2-го января.
Напомним, — авиасообщение с Великобританией прекратили около 50 стран, включая Россию.
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…