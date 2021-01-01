Власти Австралии объявили, что изменят текст гимна, чтобы не обижать коренные народы

Это решение одобрили все ведущие партии страны.

Изменения касаются только одного слова во второй строчке гимна Австралии, — уточняет CNN. Если раньше фразу про австралийскую нацию могли перевести как: «Мы молоды и свободны»; теперь ее смысл в единении и свободе. Сделать этот шаг активные представители движения аборигенов призывали австралийские власти с 1984 года, — напоминает корпорация ВВС, — когда Новый гимн на стихи Питера Доддса Маккормика заменил тогдашний: «Боже, храни Королеву» (ведь по традиции главой государства в Австралии до сих пор считается Английская Королева Елизавета).

Впрочем, есть те, кто недоволен таким решением. По сообщению британской The Guardian, некоторые австралийцы называют его — политической игрой, попыткой скрыть реальные проблемы аборигенов: вместо расширения прав и доступа к социальным лифтам, им лишь предлагают петь новую версию гимна.

Австралийский Телеканал SBS сообщает о том, что таким решение премьер Скотт Моррисон пытается отвлечь внимание от проблем своей партии и провалах в политике. Делая таким образом «хорошую мину при плохой игре».

Австралийское правительство также пообещало объявить о специальном пакете мер по поддержке коренного населения уже на следующей неделе.