Во Франции три жандарма пострадали во время попытки разгона новогодней вечеринки с участием 2 тысяч человек, — сообщает радиостанция «Европа 1». По данным радиостанции, во время столкновений был сожжен один из автомобилей жандармерии. Пока не уточняется, есть ли задержанные.

Во Франции введен комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом. Ограничения, введенные властями, также предусматривают запрет на массовые мероприятия и даже прослушивание громкой музыки по ночам. По данным телеканала BFM, минувшей ночью полицейские разогнали несколько крупных вечеринок в разных городах.