Семья с детьми, погибшая при пожаре в Чувашии, предположительно состояла на учете в соседнем районе республики

Семья с детьми, погибшая в результате пожара в Чувашии, предположительно состояла на учете в одном из соседних районов республики. По данным местных властей, детям из этой семьи предлагали встретить Новый год в социальном центре.

Всего в частном доме, сгоревшем в одной из деревень Чувашии жило 7 человек, но только один из них был в нем прописан, рассказал агентству ТАСС глава Урмарского района республики Дмитрий Иванов. По его словам, остальные – это женщина с двумя дочерьми и несколькими внучками — жили в соседнем районе в неблагополучных условиях, но впоследствии переехали к собственнику дома – 51-летнему мужчине. Как утверждается, маленьких детей родственники отказались отдавать приходившим соцработникам до Нового года, но после праздников готовы были передать в специализированный центр. Всего в результате пожара, случившегося рано утром, из 7 человек погибли шесть – в живых остался только хозяин дома. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки. Власти говорят, что о пожаре сообщили поздно, поскольку в момент его начала люди спали.

Проверку факта пожара в Чувашии начала республиканская прокуратура.