ВОЗ выдала разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech

Всемирная организация здравоохранения выдала разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech. В ВОЗ считают, что препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Его применение превосходит потенциальные риски. Вакцина Pfizer-BioNTech уже применяется в США и странах Евросоюза.
2021-01-01T14:35:22+03:00
2021-01-01T14:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 января 2021
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