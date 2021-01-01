ВОЗ выдала разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech

Всемирная организация здравоохранения выдала разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech. В ВОЗ считают, что препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Его применение превосходит потенциальные риски. Вакцина Pfizer-BioNTech уже применяется в США и странах Евросоюза.