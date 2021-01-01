Группа законодателей-республиканцев может попытаться оспорить результаты президентских выборов 6 января

Группа законодателей-республиканцев может попытаться оспорить результаты президентских выборов при утверждении итогов голосования в Конгрессе 6-го января, — сообщает телеканал CNN. В то же время, по оценке телеканала, у союзников Дональда Трампа фактически нет шансов повлиять на ситуацию. Они могут лишь отложить на несколько часов неизбежное утверждение Джо Байдена новым президентом.