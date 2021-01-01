Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Чувашии. Погибли шесть человек: трое взрослых и трое детей, — сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. В администрации говорят, что о пожаре сообщили слишком поздно. По факту пожара прокуратура Чувашии начала проверку.