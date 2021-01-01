В России с сегодняшнего дня вступает в силу целый ряд законов, которые касаются экономического положения граждан. Это и новые налоги, и повышение некоторых выплат.

Одна из наиболее резонансных мер – фактическое введение прогрессивной шкалы налогов. Так, теперь те, кто зарабатывает в год более 5 млн рублей, должны будут платить налог на доход не 13%, а 15%. При этом повышенная ставка устанавливается не на весь заработок, а только на ту часть, которая превышает 5 млн. Дополнительные средства власти пообещали направлять на лечение тяжелобольных детей. Кроме того, налогом в 13% будут облагаться проценты по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Вместе с тем часть социальных выплат будет проиндексирована. Так, размер страховых пенсий повысится более чем на 6%. Средняя сумма к концу года, как предполагается, превысит 16 тысяч рублей, а в Москве минимальная пенсия должна составить более 20 тысяч. Повысится и минимальный размер оплаты труда – почти до 13 тысяч рублей. Наконец, материнский капитал будет проиндексирован чуть более чем на 3,5%. Выплата на первого ребенка составит почти 485 тысяч рублей, на второго – около 640 тысяч. Кроме того, эти средства можно будет использовать на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Ряд других вступающих в силу законов увеличивают ставки акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, а также на алкоголь и табак.