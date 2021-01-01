Калининградский телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение Путина в искаженном виде и не полностью

Калининградский телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина в искаженном виде и не полностью.

До традиционного предновогоднего слова Владимира Путина к жителям региона обратился Губернатор Калининградской Антон Алиханов. Его выступление прошло без каких-либо накладок, чего не скажешь о речи президента. Картинку обрезали сверху. Видна была только нижняя часть лица. Впрочем, через несколько минут трансляцию прервали, и в эфире зазвучала музыкальная композиция. Точно такая же картина наблюдалась и на интернет-ресурсах. Казус был замечен гражданам. В соцсетях появились многочисленные скриншоты, которые подтверждали сказанное.

Сообщается, что 26% акций телеканала «Каскад» владеет Корпорация развития Калининградской области, которая в свою очередь владеет Правительство региона. Портал «Новый Калининград» пишет со ссылкой на экспертов о том, что канал может стать основой медиахолдинга.

Предновогоднее выступление Владимира Путина было самым продолжительным в истории и длилось около 6 минут.