Одни из самых строгих ограничений действовали в новогоднюю ночь в Петербурге. При этом главную улицу внезапно сделали пешеходной.

Городские власти ещё месяца назад объявили, что с 30 декабря по 3 января все рестораны кафе и бары в Петербурге будут закрыты. Это вызывало протест среди предпринимателей, но большинство заведений действительно закрыли свои двери, впрочем, далеко не все. Клубы на знаменитой думской улице работали всю ночь, туда зазывали прямо с Невского проспекта. На вопрос журналист Эха, о том, как так, промоутер прямо ответил: это Россия. Сам Невский проспект, вернее его половину при этом сделали пешеходным, правда без предупреждения. Кроме того, станции на главной городской улице закрыли специально, чтобы не давать людям устраивать массовые гуляния в центре города. Никакого традиционного концерта также не было, все это связано с тяжелой коронавирусной ситуацией в Петербурге.

По смертности за сутки в очередной раз вышел на первое место по стране, в статистику внесли 75 человек. На протяжении месяца в городе на Неве только официально фиксируют чуть менее 4 тысяч заражений ежедневно.