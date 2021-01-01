Во многих городах России Новый год встречали в условиях жёстких коронавирусных ограничений. Они затронули и столицу.

Вопреки обыкновению Красная площадь в новогоднюю ночь была закрыта – её оградили железными перекрытиями и оцеплением сотрудников Росгвардии. При этом гулять по городу можно было спокойно, чем воспользовались многие жители и гости столицы. В социальных сетях есть множество фотографий гуляющих, причем на них всё же заметно, что людей на улицах было в разы меньше, чем в прошлые годы.

Массово люди собирались только в самом центре. Толпа, например, появилась незадолго до полуночи неподалёку от Кремля. Как пишет интернет-издание Life, люди, несмотря на запрет, хотели попасть на Красную площадь, но сотрудники Росгвардии их не пустили.

В то же время рестораны и кафе в минувшую ночь должны были быть закрыты. Мэрия запретила им работать после 11 вечера. Впрочем, это правило соблюдали не все. Штраф за работу после 23 часов для ресторанов сейчас составляет 300 тысяч рублей. Ранее в мэрии обещали, что в новогоднюю ночь будут проходить проверки на предмет соблюдения этого запрета. О результатах ночных рейдов Роспоребнадзор пока не отчитался.

Также жители столицы минувшей ночью пускали во дворах и парках фейерверки. Агентство «Интерфакс» пишет, что пострадали при этом не менее десяти человек.