В США сотрудник одного из медицинских центров специально испортил партию вакцины от коронавируса

Пострадали порядка 500 доз. Работник медицинского учреждения в штате Висконсин достал их из холодильника и оставил на ночь. Это выяснилось уже после вакцинации испорченным препаратом, рассказал президент компании доктор Джеф Барр. Полиция задержала теперь уже бывшего сотрудника медцентра, к делу, как сообщается, подключено ФБР. Ущерб достигает 11 тысяч долларов.

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов сказал «Эху», что это, скорее всего, речь идет о своеобразной форме протеста со стороны человека, который отрицает опасность коронавируса и не признаёт прививок. «В этом нет ничего удивительного. Это логичные действия для ковид-диссидента, особенно для современной Америки, разбитой на два жестких лагеря», — сказал он. С точки зрения Ениколопова, эта история может иметь продолжение. «Можно ожидать еще каких-то последствий. Его наверняка поддержат в антикоронавирусном движении, где считают, что вируса нет, и все это выдумка властей для манипулирования людьми», — заключил он.

Об успехах в разработке вакцины в новогоднем обращении к нации говорил президент США Дональд Трамп. Он считает это одним из главных достижений ушедшего года.

В США были зарегистрированы сразу две вакцины. Злоумышленник в Висконсине испортил препарат от компании Moderna. Другую вакцину, от компаний Pfizer и BioNTech, Всемирная организация здоровья внесла в список препаратов для экстренного использования. Представители организации уверены, что это ускорит регистрацию и применение вакцины. Они подчеркнули, что решение было принято после анализа сведений о ее безопасности, эффективности и качестве