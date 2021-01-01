Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету «Аль-Наба», которая связана с ИГИЛ. Эта организация запрещена во многих странах, включая Россию.

По данным чеченских властей, террористы, вооруженные ножами, напали на сотрудников ППС в центре Грозного. Один полицейский погиб, один пострадал. По словам Рамзана Кадырова, нападавшие были убиты ответным огнем. Это уроженцы Ингушетии. Родственники погибших потребовали от чеченских властей предъявить доказательства того, что убитые были террористами. В ответ Кадыров обвинил ингушей в поддержке терроризма.