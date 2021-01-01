С 1 января вступил в силу закон о налогообложении доходов граждан с депозитов, если сумма превышает 1 млн рубдей

С 1-го января в России вступил в силу закон о налогообложении доходов граждан с депозитов, если сумма сбережений превышает 1 миллион рублей. Кроме того, вводится повышенная ставка налога на доходы физических лиц – 15% для россиян с доходами от 5 миллионов рублей. решение повысить налог принято на фоне падения доходов бюджета из-за пандемии. Власти оценивают совокупный эффект от этих мер примерно в 160 миллиардов рублей. Средства от роста НДФЛ должны поступить в бюджет уже в этом году, — отмечает РБК.