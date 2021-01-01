Женщина упала на рельсы в московском метро. Спасти ее не удалось, — сообщает источник «Интерфакс». Несчастный случай произошел на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Поезда от станции «Котельники» до «Жулебино» не ходят уже 40 минут.