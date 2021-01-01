В России в новогоднюю ночь произошло несколько пожаров, которые привели к жертвам

Новый год – один из самых пожароопасных праздников в России. 2021 не стал исключением.

Празднование Нового Года привело к трагедии в Чувашии, где в деревенском деревянном доме сгорело сразу шесть человек – три женщины и три девочки. Хозяин строения выжил, а вот его сожительнице, ее дочерям и внучкам спастись не удалось. В селе Верх Марушка на Алтае при пожаре погибли три человека, хотя площадь возгорания была очень небольшой. В Самаре пожар случился на подшипниковом заводе. Огонь охватил более тысячи квадратных метров. Погиб один человек. Тушением руководил начальник регионального МЧС. Пять жизней унес огонь в Башкортостане, где возгорания были отмечены как в сельской местности, так и в столице – Уфе, где пожарные выехали по вызову в многоквартирный дом. Спасателям удалось справится с пламенем и вывести 10 человек, но потом они обнаружили тело мужчины.

По статистике МЧС количество пожаров во время празднования Нового года возрастает более чем в два раза.