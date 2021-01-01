В Страсбурге на востоке Франции в новогоднюю ночь неизвестные сожгли около 60 автомобилей. Накануне вечером в городе вспыхнули беспорядки. Жандармы и полиция задержали около 20-ти человек. В то же время, как передает агентство ТАСС, в целом обстановка в этом городе была гораздо спокойнее, чем в прошлые годы. Тогда на улицах происходили столкновения между полицией и участниками беспорядков.
2021-01-01T13:07:05+03:00
2021-01-01T13:07:05+03:00
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13:07, 01 января 2021
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