Жители Северной Кореи впервые не увидели новогоднего телевизионного обращения лидеры страны Ким Чен Ына. Вместо этого он поздравил граждан письменно. Он пожелал согражданам здоровья и поблагодарил за доверие и поддержку. Письмо, написанное от руки, распространило Центральное телеграфное агентство Кореи. После прихода к власти Ким Чен Ын регулярно в начале года выступал с телевизионным посланием.

Между тем ранее японские журналисты подсчитали, что в ушедшем году лидер Северной Кореи появлялся на публике всего лишь 53 раза – это минимум за время его пребывания у власти. Наблюдатели предполагают, что главной причиной является боязнь северокорейского лидера заразиться коронавирусом.