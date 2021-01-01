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13:05, 01 января 2021

Жители Северной Кореи впервые не увидели новогоднего телевизионного обращения лидеры страны Ким Чен Ына

Жители Северной Кореи впервые не увидели новогоднего телевизионного обращения лидеры страны Ким Чен Ына. Вместо этого он поздравил граждан письменно. Он пожелал согражданам здоровья и поблагодарил за доверие и поддержку. Письмо, написанное от руки, распространило Центральное телеграфное агентство Кореи. После прихода к власти Ким Чен Ын регулярно в начале года выступал с телевизионным посланием.

Между тем ранее японские журналисты подсчитали, что в ушедшем году лидер Северной Кореи появлялся на публике всего лишь 53 раза – это минимум за время его пребывания у власти. Наблюдатели предполагают, что главной причиной является боязнь северокорейского лидера заразиться коронавирусом.



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