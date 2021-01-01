В России снова выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за день

В течение последних недель все показатели, связанные с эпидемией, держатся примерно на одном и том же уровне.

27 036 заразившихся за минувшие сутки выявили во всех регионах России. Это на несколько сотен человек меньше, чем вчера, но примерно столько же, сколько фиксировали в конце прошлой недели. Графики не показывают, ни сколько-нибудь заметного роста, ни падения темпов распространения коронавируса.

Больше всего заразившихся в Москве – это чуть более 5900 человек. За ней идёт Санкт-Петербург – там, как и каждый день в течение последних двух месяцев, в отчёте властей указаны примерно 3700 новых случаев.

Количество умерших от коронавируса тоже почти не изменилось. Сегодня это 536 жителей России, что на несколько десятков меньше, чем вчера.

В целом по России показатели распространения новой болезни и смертности от неё держатся примерно на одном и том же уровне уже около месяца. В начале декабря Роспотребнадзор назвал это стабилизацией «ежесуточного роста регистрации новой коронавирусной инфекцией».

Всего по данным оперативного штаба от эпидемии по стране умерли 57 тысяч человек при более чем трёх миллионах заразившихся.

Россия одной из первых начала массовую вакцинацию от коронавируса. При этом, по количеству сделанных прививок, она не входит и в первую пятёрку стран. Этот список возглавляют Китай, США, Великобритания и Израиль.