В России введена новая маркировка алкоголя. Теперь вместо акцизных знаков будут специальные марки. Выдавать их будет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, а контролировать маркировку станут таможенные органы. Отслеживать движение специальных марок будут с помощью Единой государственной автоматизированной системы – ЕГАИС.

Ранее Торгово-промышленная палата России выражала опасения из-за эксперимента с маркировкой алкоголя новыми знаками, поскольку нововведение потребует дополнительных затрат для бизнеса и может привести к росту цен.