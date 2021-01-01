Акцизы на бензин и другие виды топлива в новом году вырастут на 4%. При этом в правительстве заверяют, что не допустят роста цен выше инфляции. В свою очередь эксперты, как передает агентство ТАСС, считают, что повышение стоимости бензина, дизельного топлива и моторного масла для большинства автовладельцев пройдет незаметно. Деньги, которые получат от акцизов, собираются направить на дорожное строительство, в том числе возведение мостов, — говорят в кабинете министров.