Акцизы на бензин и другие виды топлива в новом году вырастут на 4%. При этом в правительстве заверяют, что не допустят роста цен выше инфляции. В свою очередь эксперты, как передает агентство ТАСС, считают, что повышение стоимости бензина, дизельного топлива и моторного масла для большинства автовладельцев пройдет незаметно. Деньги, которые получат от акцизов, собираются направить на дорожное строительство, в том числе возведение мостов, — говорят в кабинете министров.
2021-01-01T12:35:12+03:00
2021-01-01T12:43:30+03:00
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12:35, 01 января 2021
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