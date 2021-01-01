США не поддержали проект бюджета ООН на 2021-й год. Как передает агнетство Bloomberg, причиной стало недовольство Вашингтона тем, что организация выделила средства на проведение конференции по борьбе с расизмом. Американская администрация считает, что это мероприятие стало трибуной для антиизраильских организаций. Кроме того, Белый дом недоволен тем, что ООН отказывается поддерживать позицию властей США по санкциям против Ирана.