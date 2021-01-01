Одну из вакцин от коронавируса впервые внесли в список препаратов для экстренного использования ВОЗ

Одну из вакцин от коронавируса впервые внесли в список препаратов для экстренного использования Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о препарате компаний Pfizer и BioNTech. Как подчеркнули представители ВОЗ, решение принято по итогам анализа сведений о безопасности, эффективности и качестве вакцины. Этот шаг должен ускорить регистрацию и применение препарата в разных странах. Кроме того, некоторые межгосударственные объединения смогут закупать это средство для распространения в тех регионах, где в нем нуждаются.
2021-01-01T12:34:27+03:00
2021-01-01T12:41:37+03:00
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12:34, 01 января 2021
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