Одну из вакцин от коронавируса впервые внесли в список препаратов для экстренного использования ВОЗ

Одну из вакцин от коронавируса впервые внесли в список препаратов для экстренного использования Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о препарате компаний Pfizer и BioNTech. Как подчеркнули представители ВОЗ, решение принято по итогам анализа сведений о безопасности, эффективности и качестве вакцины. Этот шаг должен ускорить регистрацию и применение препарата в разных странах. Кроме того, некоторые межгосударственные объединения смогут закупать это средство для распространения в тех регионах, где в нем нуждаются.