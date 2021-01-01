В России за сутки выявили 27 039 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зафиксировано 27 039 тысяч случаев заражения коронавирусом – это на 700 меньше, чем накануне, — говорят в оперативном штабе. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 3 миллионам 200 тысячам. Кроме того, от коронавируса скончались за сутки 536 человек – почти на 50 меньше, чем в последний день уходящего года. общее число умерших из-за коронавируса в нашей стране превысило 57,5 тысяч.
2021-01-01T12:32:00+03:00
2021-01-01T12:32:53+03:00
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12:32, 01 января 2021
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