В России за сутки выявили 27 039 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зафиксировано 27 039 тысяч случаев заражения коронавирусом – это на 700 меньше, чем накануне, — говорят в оперативном штабе. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 3 миллионам 200 тысячам. Кроме того, от коронавируса скончались за сутки 536 человек – почти на 50 меньше, чем в последний день уходящего года. общее число умерших из-за коронавируса в нашей стране превысило 57,5 тысяч.