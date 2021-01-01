Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за недавнее нападение на полицейских в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за недавнее нападение на полицейских в центре Грозного. Это произошло спустя три дня после инцидента.

Агентство Reuters отмечает, что в сообщении, которое распространила запрещённая в России террористическая организация, не приводится никаких доказательств её причастности к атаке на полицейских в Грозном. Например, отсутствует видео, на котором предполагаемые террористы заранее присягают на верность боевикам. Такие записи ранее неоднократно появлялись после подобных нападений.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в понедельник. Чеченские власти утверждали, что два уроженца Ингушетии братья – Хасан и Хусейн Тимурзиевы – напали с ножами на полицейских в центре Грозного и попытались отнять у них огнестрельное оружие. В итоге один из сотрудников МВД погиб, а второй попал в больницу. Предполагаемые террористы были застрелены на месте.

Накануне интернет-издание «Кавказский узел» писало, что родственники убитого полицейского объявили двум ингушским родам кровную месть. Сайт уточняет, что чеченцы были возмущены тем, что их соседи не принесли соболезнования и даже не приехали, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее родственники нападавших потребовали от чеченских властей предоставить доказательства того, что братья Тимурзиевы напали на полицейских. При этом вчера они отказались от претензий после того, как им показали записи с видеокамер.