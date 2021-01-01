С сегодняшнего дня в России введена обязательная маркировка ювелирных изделий. В Министерстве финансов объясняли это необходимостью защитить покупателей от подделок. По словам чиновников, теперь покупатели могут узнать о происхождении того или иного изделия и о его характеристиках.

Накануне Гильдия ювелиров, как передает агентство «Интерфакс», просило кабинет министров отложить введение этой меры хотя бы на один год. Представители отрасли опасаются срыва поставок и остановки торговли ювелирной продукцией. Авторы обращения говорят, что законопроект о создании системы маркировки получил отрицательное заключение в Министерстве экономического развития.