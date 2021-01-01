Новый год многие страны в этот раз встретили в условиях ограничений из-за коронавируса

В частности, сообщается, что в Берлине был отменен традиционный фейерверк. Там, а также в столице Франции Париже запрещены многолюдные гулянья. В Нью-Йорке, где многие американцы традиционно собирались на Таймс-сквер, в этот раз доступ на площадь был ограничен. За наступлением Нового года там наблюдали буквально несколько десятков зрителей.

Многие мировые лидеры в своих поздравлениях к гражданам затрагивали тему коронавируса. Так, действующий президент США Дональд Трамп обратил внимание на успехи в борьбе с инфекцией.

Впрочем, несмотря на запреты, во многих странах граждане выходили отмечать наступление Нового года на улицы. Так, 22-летняя жительница Бразилии Бренда Нуньес сказала агентству France Press, что верит в лучшее в наступившем году.

В Москве еще накануне вечером был закрыт вход на Красную площадь. Ранее столичные власти отменили массовые мероприятия, которые готовились в рамках рождественского фестиваля. Мэрия призывала горожан избегать многолюдных мест. Также жесткие ограничения были введены в Санкт-Петербурге. Здесь в ближайшие дни будут закрыты рестораны, театры, музеи. В новогоднюю ночь не работали станции метро в центре города, — пишет интернет-издание «Фонтанка».