Инфляция в России стала рекордной за 4 года. По итогам прошлого года она составила почти 5%, — передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Как отмечают эксперты, рост цен в декабре превысил ожидания как аналитиков, так и Министерства экономического развития. Кроме того, на один процентный пункт был превышен прогноз правительства России. Кабинет министров планировал удержать инфляцию в пределах 4%. В этом году Центробанк ожидает, что рост цен составит примерно 3,5-4%.
2021-01-01T11:34:33+03:00
2021-01-01T11:40:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767368-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3374694.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…