Инфляция в России стала рекордной за 4 года. По итогам прошлого года она составила почти 5%, — передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Как отмечают эксперты, рост цен в декабре превысил ожидания как аналитиков, так и Министерства экономического развития. Кроме того, на один процентный пункт был превышен прогноз правительства России. Кабинет министров планировал удержать инфляцию в пределах 4%. В этом году Центробанк ожидает, что рост цен составит примерно 3,5-4%.