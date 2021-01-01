В России стартует реформа системы обязательного медицинского страхования. Полномочия в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи получает федеральный фонд ОМС. Он же будет осуществлять расчеты, а также сможет предъявить претензии и иски в случае вреда здоровью пациента. Кроме того, изменяется механизм оплаты помощи, — передает агентство ТАСС. По подсчетам правительства, реформа должна сэкономить несколько миллиардов рублей, которые направят на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования.
2021-01-01T11:34:11+03:00
2021-01-01T11:41:20+03:00
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11:34, 01 января 2021
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