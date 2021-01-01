Группа американских конгрессменов, как передает CNN, может выступить против утверждения итогов президентских выборов

Группа американских конгрессменов, как передает телеканал CNN, может выступить против утверждения итогов президентских выборов. По некоторым данным, такую попытку 6-го января могут предпринять около 140 членов палаты представителей и Сената. В то же время у союзников президента США Дональда Трампа, по мнению экспертов, фактически нет шансов как-либо изменить процедуру утверждения результатов. Более того, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл призывает однопартийцев отказаться от планов оспорить результаты выборов президента.

Коллегия выборщиков утвердила победителем демократа Джозефа Байдена. В то же время действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение.