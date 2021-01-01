Сразу несколько пожаров, в результате которых погибли люди, произошли в первые часы нового года в российских регионах. Шесть человек стали жертвами возгорания в жилом доме в Чувашии. Среди них трое детей, — рассказали в республиканском управлении Следственного комитета. В Алтайском крае в новогоднюю ночь при пожаре в жилом доме погибли три человека. В Челябинске сгорела квартира в многоэтажке. Там спасатели обнаружили тела двух погибших, — передает агентство «Интерфакс».

Поступают также первые данные о пострадавших в результате использования пиротехники во время празднования Нового года. Так, в Москве, по словам источника агентства, травмы и ожоги получили более 10 человек. Собеседник Интерфакса добавил, что запуски фейерверков на площадках, где это было разрешено, прошли без происшествий.