«Исламское государство», как передает Reuters, взяло на себя ответственность за недавнее нападение в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России), как передает агентство Reuters, взяла на себя ответственность за недавнее нападение в Грозном. Однако представители этой организации не приводят каких-либо доказательств, — отмечают журналисты.

По словам представителей чеченских властей, в понедельник в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на полицейских. Оба нападавших были убиты. Также погиб сотрудник силовых структур, другой полицейский получил ранения. Глава республики Рамзан Кадыров говорил, что к этому причастны двое братьев, которые приехали в Чечню из Ингушетии и несколько лет работали в Грозном. Родственники убитых ранее обращались к Кадырову с просьбой выдать тела братьев, а также предоставить доказательства их причастности к случившемуся.